Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda

BUGÜN NELER OLDU

Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Anıtkabir Yolundayız' adlı etkinlik için Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri, Antakya ilçesinden Ankara'ya pedal çevirmeye başladı. 11 bisikletçi, Hatay'dan Ankara'ya kadar pedal çevirerek, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki törenlere katılacak. Törenle Anıtkabir'e uğurlanan bisiklet tutkunlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağı teslim edildi. Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya ise, "Ata'mız Hatay'ın anavatana katılmasını çok istedi ve bunun için büyük mücadeleler verdi. Maalesef 1938 yılında aramızdan ayrılması sebebiyle anavatana katılışımızı göremedi. Ancak bizler 1939'da anavatana katılan şehrimizin bugünkü yöneticilerinden aldığımız Türk bayrağımızı büyük bir onurla Ata'mızın huzuruna ulaştıracağız. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.