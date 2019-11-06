Kadına çarpan sürücü yakalandı

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78 yaşındaki Fatma Demir'e gece vakti motosikletle çarparak ölümüne neden olan Medeni G., kurulan özel ekip sayesinde olaydan 19 gün sonra yakalandı. Olay 17 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; 78 yaşındaki Fatma Demir gece evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü de kadına çarptığını fark edip durdu. Yaşlı kadın çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada motosiklet sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede 5 Ekim günü hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 69 kameradan motosikletin modelini tespit etti. Polis daha sonra mahalledeki bütün motosikletleri tek tek inceleyip kazaya karışan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Ekipler motosiklet sürücüsünün Medeni G.(66) olduğunu saptadı. Polis zanlıyı yakalayarak emniyete götürdü. Zanlı yaşlı kadına kolunun çarptığını öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.