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’ta ‘Kore Kültür Günü’

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Kahramanmaraş’ta ‘Kore Kültür Günü’
GÜNEY Kore Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü' düzenledi. Kültür gününün son etkinliğinde Koreli sanatçıların dans gösterisi, izleyenlerin büyük alkışını aldı. Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Kore Kültür Günü, KSÜ'de Kore filmi gösterimi ile başladı. Ardından Kore- Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Seminer sonunda öğrenciler Kore'nin geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirdi. Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore ve Türkiye'nin turizmini de değerlendirdi. Dong Woo Cho, "2018'de Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 160 bin civarında, Bu sene 200 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.Kore Kültür Günü'nün son etkinliği ise, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi oldu. Koreli 11 sanatçı ile vurmalı çalgı rubunun sahne aldığı gösteriye Kahramanmaraş halkı büyük ilgi gösterdi.
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Kahramanmaraş’ta ‘Kore Kültür Günü’
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