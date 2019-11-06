Mersin’de istihdam artışı bekleniyor

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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Halil Bozkurt, 2019 yılı işgücü piyasası araştırma sonuçlarına yönelik olarak yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, Mersin'de 20 ve daha çok personel çalıştıran 2 bin 183 işyerini ziyaret ederek işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ettiğini söyledi. Bozkurt, " Mersin genelinde 20 ve üstünde istihdam sağlanan işyerlerinin yüzde 10.3'ünde 771 kişilik açık iş olduğunun tespit edildi. Mersin genelinde açık iş oranının % 0,7. olarak belirlendi" dedi. Bozkurt, "Araştırmada, işverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler ise garson (servis elemanı), paketleme işçisi, beden işçisi (genel) olduğu saptandı. Açık işlerde en çok aranılan özelliklerde Yeterli mesleki/ Teknik Bilgi ve Tecrübe, Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ile Takım çalışması öne çıkıyor. işverenlerin talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve kendi çalışanları aracılığı ile temin ettiklerini belirlendi" diye konuştu. Bozkurt, "Araştırma kapsamında, 20 ve üzeri istihdamlı işyerlerinin yüzde 20.8'inde, bin 91 kişinin temininde güçlük çekildiğinin belirlenirken, Eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin konfeksiyon işçisi, Garson (servis elemanı), el ve makine dikişçisi, satış danışmanı/ uzmanı, Makineci (Dikiş), Aşçı, Pazarlamacı, Şoför-Yük taşıma, ve Ayıklama Bandı İşçisi-Et ve Balık ürünleri meslekleri ortaya çıktı" dedi.