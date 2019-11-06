Millet Bahçesi için geri sayım

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'ni detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şahin, TOKİ'nin ilk dönemde önerdiği yüksek yoğunluklu ticari alanların, yapılan girişimler sonucunda iptal edilerek 2 katlı yer altı otoparkı, tarihi dokuya uygun bir arsa ile 32 bin 500 metrekarelik yeşil alanın olacağını açıkladı. Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Millet Bahçesi Projesi'nin bakanlıkça onaylanan son halini kamuoyuyla paylaştı. Gaziantep şehrinin çok özel bir bölgede olduğunu, kentin taşıdığı mirasın kendilerine büyük sorumluluklar getirdiğini kaydeden Şahin, "Kültürümüzü, medeniyetimizi önem ve hassasiyetle geleceğe taşıyoruz. En önemlisi bir Gaziantep Modeli oluşturuyoruz. Çok kültürlülük üzerinden bir kardeşlik hukuku taşıyoruz" dedi. Şehrin hassasiyetlerinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Şahin, "Şehrin merkezine yapılacak olan Millet Bahçesi, Roma ve Hitit dönemin eserlerinin sergilendiği Arkeoloji Müzesi ve 25 Aralık Panorama Müzesi'yle yeşili birleştirecek. Herkesin hayat bulacağı büyük bir meydanı, millet bahçesini kentimize kazandıracağız. Projede 4 bin 800 metrekarelik alanda, Gaziantep'in el sanatlarının yansıdığı kutnu, bakır ve yemenin yer alacağı tek katlı işyerleri olacak" diye konuştu "Bu alanı bir ticari alan olarak değil, 'önce insan, önce Gaziantep' mantığıyla hayata geçirilecek bir alan olarak yorumlanmasını istiyorum" diye konuşan Başkan Şahin, proje kapsamında yıkılacak olan Kamil Ocak Spor Salonu'nun yerine Mücahitler mahallesindeki boş bir arsaya yine aynı isimle daha büyük bir spor salonunun yapılacağını söyledi. Şahin, Millet Bahçesi inşaat çalışmaları sırasında yolların trafiğe kapatılmayacağını da sözlerine ekledi.