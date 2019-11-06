Muay Thai’nin dünya yıldızı Yetkin Özkül ile idman yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

bir grup işadamı ve doktorun bir araya gelerek çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla kurduğu Güven Gücü Spor Kulübü, Muay Thai branşında bir dünya yıldızı olan Yetkin Özkul ile idman yapma şansı buldu.Şu zamana kadar Tayland dışında hiç bir sporcunun kazanamadığı chanel 7 kemerine de sahip olan Yetkin Özkul, bu kemeri dünyada Tayland dışına çıkaran tek sporcu ünvanına sahip. İdman öncesi gençlerle bir araya gelen