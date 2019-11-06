Sağlık ve güzellik Adana’da buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

fuarcılık konusunda çok önemli bir yerde bulunan Start Fuarcılık bir ilke daha imza atıyor. Bölgede ilk defa kişisel bakım ürünleri ve sağlıklı yaşam alanlarında 14-17 Kasım tarihlerinde Adana Fuar Merkezinde düzenlenecek fuara yüzlerce marka katılacak. Beauty Life Estetik Güzellik ve Kozmetik Fuarı ile Fitlife Fuarı ile ilgili bilgi veren Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk Adana'da ve bölgede önemli bir organizasyona daha imza attıklarını söyledi. Bu fuarın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen genel müdür Öztürk, "Yıllar önce Adana'da fuar merkezi yok iken ilk fuarları biz düzenlemiştik. Yıllar sonra bir ilke daha imza atıyoruz. Sadece Adana'da değil Anadolu'da ilk defa güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam üzerine büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Birbirinin ayrılmaz parçası olan sağlık ve güzellik sektörlerini aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu açıdan bakıldığında da Türkiye'de bu bir ilktir" dedi. "Bu fuarlarımız düzenlendiğinde Adana'da ticari hayata önemli bir ivme kazandırılmış olacak. İddia ediyoruz" şeklinde konuşan Öztürk, "Fuar tarihlerimizde Adana'daki oteller önemli bir doluluk yaşayacaklar. Fuar merkezi çatısı altında çok önemli ve miktarlı alışverişler ve bayilik görüşmeleri gerçekleştirilecek. Fuarların düzenlendiği kentlere çok önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. Civar illerden ve Türkiye genelinden birçok ziyaretçi bekliyoruz" dedi.