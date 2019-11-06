Sakarya, yatırım çağrısı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, yaşanan ekonomik durgunluğun, Adana'da yatırımların azalmasıyla krize dönüştüğünü belirterek, "Bu krizden kurtulmanın yolu, bankalarda 26 milyar TL'yi bulan mevduatların yatırıma dönüştürülmesidir. Para bankalarda yatarken, Adana ekonomisi ağlıyor" dedi. Çukurova GİAD Başkanlığı'na seçildiği 2012 yılında yaptığı "Adana'da bankalardaki mevduatların yatırıma dönüştürülmesi çağrısını" bir kez daha tekrarlayan Sakarya, "Bu çağrıyı ilk kez yaptığım 2012'de bankalardaki mevduat miktarı 14 milyar liraydı. Bugün yastık altı hariç Adana'da bankalardaki mevduat miktarı 26 milyar lira, kurumların mevduatlarıyla birlikte miktar 33 milyar lira" açıklaması yaptı. Özellikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ekonomide yaşanan durağanlığın, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşın etkisiyle Adana'da büyük çapta krize dönüştüğüne dikkat çeken Sakarya, bankalardaki paranın mevduattan çıkarılıp, yatırıma yönlendirilmediği takdirde Adana'nın ekonomide, sanayide, istihdamda istenilen ivmeyi yakalayamayacağını vurguladı. Bankalardaki paranın yatırıma dönüştürülmesi için mevduat ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini de kaydeden Sakarya, "Faizler düşerse kimse parasını bankalarda tutmaz, yatırıma döndürmek ister. Bunun yanında düşük kredi faizleri, makul seviyede borçlanarak yatırım yapılabilmesinin de önünü açar. 7 yılda Adana'da bankalardaki mevduat miktarı 14 milyar liradan 26 milyar liraya çıkmış. Adana'da yatırım yok, Adana'nın üzerine tembellik çökmüş. Ne yeni yatırım yapıyoruz, ne alıp satıyoruz. Yatırım yapalım" dedi.