Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus’ta 2. Müzik ve Şiir Festivali

Tarsus’ta 2. Müzik ve Şiir Festivali

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Tarsus’ta 2. Müzik ve Şiir Festivali
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 'İlklerin Şehri Tarsus Müzik ve Şiir Festivali' düzenledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve yurtiçi ve yurtdışından şair ve aşıkların katıldığı festival, 2 ayrı gecede Tarsus Belediye Nikah salonunda gerçekleştirildi. Dr. Halil Atılgan'ın konuşmasıyla başlayan gecede, Halk Oyunları ekibi de zeybek oyunuyla renk kattı. Etkinliğe ayrıca belediye başkan yardımcıları Serap Kurtçu ve Muttalip Bobuşoğlu da katılarak tören sonrası sanatçıları teşekkür belgesi ve plaketlerini sundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta 2. Müzik ve Şiir Festivali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN