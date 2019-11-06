Uzmanından ‘balon balığı’ uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Bozyazı ilçesinde, geçen günlerde karaya vuran balon balıklarını yiyen 5 kedinin telef olmasının ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ayas, balon balıklarının artık Akdeniz'in her yerinde olduğunu dile getirerek, uygun av araçlarıyla yakalanıp, zehirli olduğu için kesinlikle tüketilmemesi ve karaya çıkartılmaması gerektiğini söyledi. Avlanan balon balığının imha edilmesi için yetkililere teslim edilmesi ve bir şekilde toplatılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Mersin'in birçok koyunda, sahilinde balon balığı var. Bu balıklar, troller, ağlar ve oltalar tarafından yakalanıyor. Sonrasında balıkçılar bunları deniz ortamına bırakıyorlar. Zaten ilgili bakanlığımız bunun karaya çıkartılmasını yasaklamış. Bu balıklar avlandıktan sonra denize atılıyor. Dalgalar vasıtası ile de kıyaya çıkıyor. Bunların imha edilmesi gerekiyor" dedi.