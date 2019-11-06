YDÜ İletişim Fakültesi iki bildiri ile temsil edildi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, KKTC Yörükler Derneği, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk ve Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek, Gazimağusa'da düzenlenen I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde iki bildiri sundu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri kongrede, "İngiliz Sömürge Yönetiminde Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, Var Olma Mücadelesi ve Türkiye ile İlişkiler: Mehmet Remzi Okan ve Söz Gazetesi Örneği" ve "1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Türk Milli Mücadelesine Etkileri" adlı bildirileri sundu. Osmanlı egemenliği ile İngiliz sömürge döneminin anlatıldığı bildirilerde, süreç içerisinde Türkiye ile olan ilişkilerde Söz Gazetesi ve Mehmet Remzi Okan'ın, bu süreçteki önemli konumu ele alındı.