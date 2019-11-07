Ali Can ile Yasemin mutluluğa yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan ve Ayşe Özdoğan çiftinin elektrik-elektronik mühendisi oğlu Ali Can ile Halise ve Orhan Bayraktar çiftinin elektrik-elektronik mühendisi evlatları Yasemin, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Ali Can ve Yasemin çiftinin düğünü Anemon Otel'de gerçekleşti. Çiftin nikahını Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kıydı. Nikah şahitliklerini ise Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın ve ENERJİSA Genel Direktörü Mehmet Kayacı yaptı. Vali Demirtaş, evlilik cüzdanını Yasemin'e verdi.