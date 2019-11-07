Artık yükselişe geçme zamanımız

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danaspor, TFF 1. Lig'in 11.haftasında Pazar günü saat 14.00'de Ankara Aktepe Stadyumu
'nda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri
'nde, teknik direktör Engin İpekoğlu
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip, pas ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
GELDİĞİMİZDEN BERİ SIKINTI VAR
Teknik adam Engin İpekoğlu
, takımlarının ligde bulunduğu konumun kadro sıkıntısından dolayı yaşandığını söyledi. Özellikle Arabidze, Eze, Roni
gibi hücum mevkisi oyuncuların sakat olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden İpekoğlu, "Yaklaşık dört hafta oldu. Geldiğimiz günden beri böyle bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz"
diye konuştu.
DEĞİŞİKLİKLERDE DE SORUN OLUYOR
İpekoğlu, "Oyuncu değişikliklerinde bile sıkıntı yaşıyoruz. Performansı kötü olan oyuncuyu çıkarttığımızda yerine kimi alacağız diye düşünüyoruz. Yedek kulübesinde oturan oyuncuların tamamı orta saha ve savunma oyuncuları. Hücum hattında, maalesef mümkün olduğu kadar saha içerisindeki oyuncuları tutmaya çalışıyoruz çünkü yerine alacağımız oyuncu da yok"
ifadelerini kullandı.
TAKIMA GÜVENİYORUM
Keçiörengücü maçından umutlu olduğunu söyleyen İpekoğlu, "Bunu çıkış karşılaşması olarak görüyorum. Bu konuda oyuncularıma güvenim tam. Gerekli önlemleri alıp haftayı galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum" dedi.