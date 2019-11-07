Artık yükselişe geçme zamanımız

BUGÜN NELER OLDU

danaspor, TFF 1. Lig'in 11.haftasında Pazar günü saat 14.00'de'nda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.'nde, teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip, pas ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Teknik adam, takımlarının ligde bulunduğu konumun kadro sıkıntısından dolayı yaşandığını söyledi. Özelliklegibi hücum mevkisi oyuncuların sakat olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden İpekoğlu,diye konuştu.İpekoğlu,ifadelerini kullandı.Keçiörengücü maçından umutlu olduğunu söyleyen İpekoğlu, "Bunu çıkış karşılaşması olarak görüyorum. Bu konuda oyuncularıma güvenim tam. Gerekli önlemleri alıp haftayı galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum" dedi.