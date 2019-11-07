Başkan Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemi hastası çocukları AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitapçığı ve boyama seti hediye etti. Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlara da lösemili hastaları ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.