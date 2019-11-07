Çamur, IGCSE’de ülke birincisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji 11M öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sınavlarında Biyoloji, Kimya ve Matematik alanlarında tüm Kıbrıs'ta en yüksek puanı alarak Kıbrıs birincisi oldu. Bu başarıyla dünya sıralamasında da % 2'lik derecenin içerisine giren Ayten Çamur, sertifikasını 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek "Outstanding Pearson Learner Awards" töreninde alacak. Özellikle başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan IGCSE Sınavları dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından kabul görürken, Yakın Doğu Koleji uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılara Kıbrıs çapında bir birinciliği daha ekledi. Kolej Müdürü Asım İdris IGCSE sınavlarında elde edilen başarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ayten Çamur'un özellikle IGCSE'nin üç ana branşında Kıbrıs birincisi olmasının Yakın Doğu Kolejinde bu işe verilen ciddiyeti ve disiplini gösterdiğine vurgu yaptı.