Dededen kalma zeytinleri kayık ve atlarla topluyorlar

Andırın ilçesinde çiftçiler, dağlık arazideki ormanlık alana dedelerinin 70 yıl önce aşıladığı zeytin ağaçlarında hasada başladı. Yol olmadığı için hiçbir aracın çıkmadığı sarp arazideki zeytinler, çiftçiler tarafından göl kenarındaki kayık veya at sırtında taşınıyor. İlçeye bağlı kırsal Alanlı mahallesi halkı, dedelerinin 70 yıl önce 1500 dönümlük dağlık alanda aşıladığı zeytin ağaçlarından ürün toplamaya başladı. Bu yıl yaklaşık bin ton rekolte beklenen zeytini toplamak için çalışmaya başlayan yöre halkı, arazinin elverişsiz olması nedeni ile hasadı at sırtında ve göl kenarından kayıklarla topluyor. Mahalle Muhtarı İlyas Peksoy, arazi şartlarının çok zor olduğunu, bu nedenle de topladıkları zeytinleri araziden güçlükle indirdiklerini söyledi. Peksoy, "Yıllar önce atalarımız, dedelerimiz bu ormanlarda zeytin ağaçlarını aşılamışlar. Ulaşım olmadığı için dağlardan at ile taşıyarak zeytin topluyoruz" dedi.