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Dur ihtarına uymadı kaçtı

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Dur ihtarına uymadı kaçtı
ADANA'DA denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiş halde bulunurken, sürücü kayıplara karıştı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalı taksiyi durdurmak istedi. Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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Dur ihtarına uymadı kaçtı
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