Engelli ve yaşlılara psikolojik destek

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Adana'da Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, Yüreğir Belediyesi'nin sağlık faaliyetleri çerçevesinde engellilere, yakınlarına ve yaşlılara evlerinde psikolojik destek veriyor. Vatandaşların "Psikolog ücretlerini karşılayamadıkları ve hastanelerde yoğun talep dolayısıyla randevu almakta zorlandıkları" şikayetleri üzerine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Evde psikolojik destek" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Psikolog Aygül Kılıç, muhtarlar tarafından tespit edilen engelli, yakınları ve yaşlı aileleri ziyaret ediyor. "Gizlilik" ilkesine özen gösterilerek, görüşmeler kişilerin kendilerinin belirlediği yerde yaparak bireylerin psikolojik sorunlarını dinleyip, destek veriyor. Kılıç, sosyal hizmetler ekipleriyle birlikte 1 yaşında kızamık geçirdikten sonra vücudunun sol tarafından felç olan ve zihinsel engelli olan 24 yaşındaki Battal Şen ile annesi Ünzülay Aygökaslan'ı ziyaret etti. Burada anne Ünzülay'ın sorunlarını dinleyen Psikolog Aygül Kılıç, anneye tavsiyelerde bulundu. Evde psikolojik destekten memnun olduğunu belirten Ünzülay Aygökaslan, "Daha önce hiç böyle bir destek almadım. Çok memnun oldum" diye konuştu. Yüreğir Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Azime Anar ise belediye olarak yeni projelerinin geleceğini belirterek, "Yeni bir projemiz hayata geçti" şeklinde konuştu.