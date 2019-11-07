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Fazıl’ın eserlerinden müzik ziyafeti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Fazıl’ın eserlerinden müzik ziyafeti
KAHRAMANMARAŞ'TA, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerinden oluşan konser verildi. Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca verilen konserle devam etti. Konserde sanatçılar, Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerini seslendirdi.
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Fazıl’ın eserlerinden müzik ziyafeti
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