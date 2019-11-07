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FK’de Galatasaray telaşı başladı

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Gaziantep FK’de Galatasaray telaşı başladı
GAZIANTEP Futbol Kulübü, Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Rumen teknik adam, öğrencileri ile toplantı yaparak Ankaragücü maçını değerlendirdi, Galatasaray maçını masaya yatırdı. Takımının yeniden çıkış yakaladığını söyleyen Sumudica, "Bunun sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan puan almak istiyoruz" dedi.
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Gaziantep FK’de Galatasaray telaşı başladı
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