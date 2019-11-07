Gaziantep’te basketbol şöleni

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GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi, Türkiye Öğretmenler Kupası Basketbol 3x3 yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 10 farklı ilin potada mücadelesine sahne olan organizasyon, parke üzerinde seyir zevki yüksek müsabakalara sahne oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla 4 farklı branşta gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda il şampiyonalarının ardından yarı final heyecanı yaşanıyor. 3x3 basketbol branşında 10 farklı ilden 40'ın üzerinde öğretmenin parke üzerinde yerini aldığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, şampiyon takımların temsilcilerini müsabakalarda yalnız bırakmadı. İl şampiyonlarının Türkiye finallerini hedeflediği müsabakalar, 2 gün boyunca İbrahimli Spor Merkezi'nde devam edecek.