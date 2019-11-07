Kırıkhan’a manevi ziyaret

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Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazilerin eş ve annelerinden gelen istek üzerine 9'uncu asrın velilik payesine ermiş ünlü şahsiyetlerinden olan Beyazıt-ı Bistami Hz.nin türbe ziyaretine götürdü. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne Şehit ve Gazilerin eş ve annelerinden Hatay'da bulunan Beyazıt ı Bistami Hz.nin türbesini ziyaret etmek istediklerini dile getirdiklerini öğrenen Güngör isteğe olumlu yanıt verdi. Güngör 'ün Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube müdürüne kapsamlı program hazırlığı talimatı verdi. Kahramanmaraş ve ilçelerinden bu manevi ziyarete katılmak isteyenler sayı sınırı olmadan evlerinden alındı. Şehit ve Gazi eş ve Anneleri Hatay'ın Kırıkhan İlçesine bağlı Alaybeyli Köyünde bulunan Darb-ı Sak Kalesi üzerindeki Çilehanede vefat eden Beyazıt ı Bistami Hz.nin aynı yerde bulunan cami içerisindeki türbe ziyaretine götürüldü.