Minikler ‘Tek evimiz dünya’ dedi

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Bahçeşehir Koleji'nin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Tek Evimiz Dünya' adıyla gerçekleştirdiği kıyı temizliği projesine Akdeniz Belediyesi de destek verdi. Adanalıoğlu Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmen ve öğrencileri, fen işleri ile çevre koruma kontrol ekipleri katıldı. Öğrencilerin, çevrenin korunması ve temizliği hakkında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Başkanı M. Mustafa Gültak; Rize'den Hatay'a kadar; Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik tüm kıyı sahillerinde aynı anda başlayan etkinlik nedeniyle, Bahçeşehir Koleji ve öğrencilere teşekkür etti. Başkan Gültak, belediye olarak, aynı bölgede daha önce de temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Gültak, "Geçmişte, 20-25 yıl boyunca Adanalıoğlu Sahili'nde çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeye 5 bin ton toprak dökerek, yıllar içinde biriken tonlarca çöpün üzerini örttük ve kirliliği ortadan kaldırdık. Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Belediye olarak yerli ve yabancı gençlerin katılımıyla sahillerimizde temizlik kampanyaları düzenliyoruz" dedi.