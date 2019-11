QNB Finansbank’tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi

BUGÜN NELER OLDU

Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, "Tarım, Türkiye için çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene desteklerimizin üstüne koyarak gidiyoruz." dedi. Çağlar, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı için geldiği Adana'da banka olarak tarımın öneminin ve desteklenmesi gerektiğinin farkında olduklarını söyledi. QNB Finansbank olarak tarım sektörünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çağlar, "Çünkü tarım sektörü güvendiğimiz, geleceğin üretim sektörü olarak devam edecek bir sektör olacak. Türkiye için de çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene verdiğimiz desteğin üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene tarım sektöründe 9 ayda yaklaşık 2 milyar liralık bir kredi kullandırmamız, finansman desteğimiz oldu. Finansman desteğimiz de artarak devam edecek" dedi.