Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > QNB Finansbank’tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi

QNB Finansbank’tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi

Giriş Tarihi: 7.11.2019
QNB Finansbank’tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi
QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, "Tarım, Türkiye için çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene desteklerimizin üstüne koyarak gidiyoruz." dedi. Çağlar, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı için geldiği Adana'da banka olarak tarımın öneminin ve desteklenmesi gerektiğinin farkında olduklarını söyledi. QNB Finansbank olarak tarım sektörünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çağlar, "Çünkü tarım sektörü güvendiğimiz, geleceğin üretim sektörü olarak devam edecek bir sektör olacak. Türkiye için de çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene verdiğimiz desteğin üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene tarım sektöründe 9 ayda yaklaşık 2 milyar liralık bir kredi kullandırmamız, finansman desteğimiz oldu. Finansman desteğimiz de artarak devam edecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
QNB Finansbank’tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN