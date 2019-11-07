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Sağlık-Sen yönetimi SABAH’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Sağlık-Sen yönetimi SABAH’ı ziyaret etti
SAĞLIK-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyeleri SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete başkan Nennioğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Hasan Ferudun Altıparmak, Abidin Aktaş, Aysel Dursun Ayşe Kolukırık da katıldı. Başkan Bekir Nennioğlu Türkiye ve Adana da görev yapmakta olan sağlıkçıların sorunları yakından takip ettiklerini anlattı. Ersin Ramoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirirken, yönetime çalışmalarında başarılar diledi.
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Sağlık-Sen yönetimi SABAH’ı ziyaret etti
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