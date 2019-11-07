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Senfonik Neşet Ertaş türküleri alkış aldı

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Senfonik Neşet Ertaş türküleri alkış aldı
MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) sahneye taşıdığı senfonik Neşet Ertaş türküleri kapalı gişe olarak sanatseverlere sunuldu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı eserde soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Bülent Bezdüz, ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı. Konserde, 'Ahirim sensin', 'Neredesin sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı kışa çevirdin', 'Al elma boyanır mı', 'Mühür gözlüm', 'Niye çattın kaşlarını', 'Dertli yoldaş', 'Zahidem', 'Ah yalan dünya', 'Kesik çayır türküleri seslendirildi.
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Senfonik Neşet Ertaş türküleri alkış aldı
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