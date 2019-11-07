Silah kaçakçılığına 3 gözaltı kararı

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polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak olarak getirdikleri silahları satan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8 tabanca, şarjörler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından parçalı halde getirdikleri silahları piyasaya süren şahıslarla ilgili istihbarı bilgiler üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 tabanca ile çok sayıda suçta kullanılan malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve haklarında "Silah ticareti yapmak suçundan" işlemlere başlanılan 3 şüphelinin yurt dışından parçalanmış halde getirdikleri silahları Gaziantep'te birleştirip satışa sundukları, silahların yakalanmaması için de evlerinin teraslarında veya lavaboların arkalarındaki özel bölmelerde sakladıkları ortaya çıktı.