Tarımdan kazanç elde ediyorlar

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçileri hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başta kırmızıbiber, üzüm gibi yöreye özgü tarım ürünlerinin hasadı tamamlandı. Hasat sonunda biber çöpü temizleme gibi işlerde çalışmak üzere yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi istihdam ediliyor. Bu işçilerin yüzde 80'nini ise Suriyeli tarım işçileri oluşturuyor. Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde yeni bir sektör haline gelen biber çöpü temizleme işinin yükünü Suriyeli işçiler karşılıyor. Bölgeye ürün hasadı zamanında Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçilerinin topladığı ürünler hem ülke içinde hem de ülke dışında satılarak ekonomiye katkı sunuyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, iki ilçede tarım işinin Suriyelilere emanet edildiğini ifade etti.