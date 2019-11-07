Tataristan ve Kazakistanlı sanatçıların sergisi açıldı

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sanatçılar Viktoriia Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek'in 31 eserinden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Khashimjan Kurbanov, Tataristanlı sanatçılar Viktoria Egorova, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Rustam Gabbasov, Vitalii Petrov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Egorova, Petrov, Gabbasov ve Akhatbekiyev'in Kişisel ve Kazakistanlı sanatçıların karma sergileriyle bu yıl içerisinde 170'nci serginin gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca bu hafta içerisinde 9 ayrı ülkeden, 8'i karma, 16'sı kişisel olmak üzere, 49 sanatçının 606 eserinin Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsün'deki sergi salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulduğunun altını çizdi.