Uluslararası öğrenciler için oryantasyon düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'ne (ÇÜ) Uluslararası Öğrenci Merkezi (ISO) tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında gelen yabancı uyruklu öğrenciler için oryantasyon düzenlendi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, "Hedefimiz 2020 yılında 2500 yabancı öğrenciye eğitim vermek." dedi. ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu'ndaki programa Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rana Yıldırım, TÖMER Müdürü Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, ofis çalışanları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Alhan Sarıyev, kayıt döneminden mezuniyete kadar öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin temini, üniversite ve hükümet ile ilgili bürokratik işlemler için rehberlik ettiklerini kaydetti.