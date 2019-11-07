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Yaşam biçimini değiştir, her şeyi ye kilo ver

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Yaşam biçimini değiştir, her şeyi ye kilo ver
MERSİN'DE, 50 yaşındaki Nazmiye Turan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezinde aldığı eğitim ve destekle sadece yaşam biçimini değiştirerek 8 ayda 30 kilo verdi. Hiçbir tedavi ve reçete uygulamadan 88,5 kilodan 58 kiloya düşmeyi başaran Turan, "Ben aynalara küsmüştüm. Şimdi gençleştim. Kendimi seviyorum. İsteyince başarılabiliyormuş" dedi. Hastane bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Obezite Merkezi, obezite hastalarına cerrahi tedavi uygulamadan; diyetisyen, spor hekimi, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçunun verdiği eğitimlerle kilo verdiriyor. Bugüne kadar merkeze başvurarak programa dahil olan birçok kişi, 7-8 ayda kilo vermeyi başardı. Uz. Dr. Yiğitcan Karanfil sağlıklı yaşamanın önemine değindi.
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