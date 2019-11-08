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polisinden bonzai operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Adana polisinden bonzai operasyonu
ADANA'DA düzenlenen operasyonda 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şakirpaşa Mahallesinde bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis, yaptığı aramalarda deponun bitişiğindeki arsada çalılıkların arasına gizlenmiş 3 pakette 1 kilo 646 gram bonzai ham maddesi ile 4 pakette 3 kilo 88 gram katkılı bonzai buldu. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheliler Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29) gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen 1 kilo 646 gram bonzai hammaddesinden 493 kilo katkılı bonzai elde edildiği belirlendi.
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Adana polisinden bonzai operasyonu
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