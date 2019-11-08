Adana polisinden bonzai operasyonu

ADANA'DA
düzenlenen operasyonda
4 kilo 734
gram sentetik uyuşturucu
ele geçirildi,
olayla ilgili gözaltına
alınan 2 şüpheli
cezaevine gönderildi.
Narkotik
Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, Şakirpaşa
Mahallesinde bir depoda
uyuşturucu madde
bulunduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, yaptığı
aramalarda deponun
bitişiğindeki arsada çalılıkların
arasına gizlenmiş
3 pakette 1 kilo 646
gram bonzai ham maddesi
ile 4 pakette 3 kilo 88
gram katkılı bonzai buldu.
Ele geçirilen uyuşturucuyla
ilgili şüpheliler Rıdvan
Ö. (28) ve Deniz B. (29)
gözaltına alındı. İşlemlerin
ardından adliyeye sevk edilen
iki zanlı çıkarıldıkları
nöbetçi sulh ceza hakimliğince
tutuklandı. Yapılan
araştırmalarda ele geçirilen
1 kilo 646 gram bonzai
hammaddesinden 493 kilo
katkılı bonzai elde edildiği
belirlendi.