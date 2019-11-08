Adana polisinden bonzai operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen operasyonda4 kilo 734gram sentetik uyuşturucuele geçirildi,olayla ilgili gözaltınaalınan 2 şüphelicezaevine gönderildi.NarkotikSuçlarla MücadeleŞubesi ekipleri, ŞakirpaşaMahallesinde bir depodauyuşturucu maddebulunduğu ihbarını aldı.Harekete geçen polis, yaptığıaramalarda deponunbitişiğindeki arsada çalılıklarınarasına gizlenmiş3 pakette 1 kilo 646gram bonzai ham maddesiile 4 pakette 3 kilo 88gram katkılı bonzai buldu.Ele geçirilen uyuşturucuylailgili şüpheliler RıdvanÖ. (28) ve Deniz B. (29)gözaltına alındı. İşlemlerinardından adliyeye sevk edileniki zanlı çıkarıldıklarınöbetçi sulh ceza hakimliğincetutuklandı. Yapılanaraştırmalarda ele geçirilen1 kilo 646 gram bonzaihammaddesinden 493 kilokatkılı bonzai elde edildiğibelirlendi.