Adanalı ‘Demir Bilek’ten 25.madalya

GEÇTIĞIMIZ günlerde Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası
'nda, 23 yaş altı kategoride, 55 kiloda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanan 'Demir Bilek'
lakaplı bedensel engelli bilek güreşçi Fatih Kamuz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ı makamında ziyaret etti. Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya kazanan Kamuz büyük gurur yaşadı.
Sporun yeni nesli kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve geleceğe güvenle bakan bir nesil oluşturulmasına katkı sağladığını belirtip bu bakımından sporun çok büyük önem arz ettiğine değinen Vali Demirtaş, "Milli sporcumuzun ülkemizde ve Avrupa'da elde ettiği başarılar çok önemli. Kendisini azmi, çabası ve spor hayatında çizdiği başarılı grafikten dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimize en güzel örnek değerli sporcularımızın başarılarıdır"
ifadelerini kullandı.