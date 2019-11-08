Adanalı ‘Demir Bilek’ten 25.madalya

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ günlerde Romanya'da düzenlenen'nda, 23 yaş altı kategoride, 55 kiloda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazananlakaplı bedensel engelli bilek güreşçi'ı makamında ziyaret etti.Sporun yeni nesli kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve geleceğe güvenle bakan bir nesil oluşturulmasına katkı sağladığını belirtip bu bakımından sporun çok büyük önem arz ettiğine değinen Vali Demirtaş,ifadelerini kullandı.