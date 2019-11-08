Ayakkabı sektörü ihracata koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

yapılan ayakkabı ihracatı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10,7 oranında artarak 145 milyon doları geçti. Ayakkabıcılar 2018'in aynı döneminde 131,7 milyon dolar, 2017 yılında ise 108 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Son yıllarda küçük ve orta ölçekli olarak ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli firmaların yurtdışına yönelik yaptıkları üretim sürekli artıyor. İç piyasada pek çok ünlü markaya fason çalışma da dâhil olmak üzere pazarda önemli bir etkiye sahip olan Gaziantep'ten yapılan ayakkabı ihracatı da her yıl artıyor. Ayakkabı ihracatı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 10,7 artarak 145 milyon 860 bin dolara ulaştı. Ocak-Ekim döneminde yapılan ihracat geçen yıl 131 milyon 732 bin dolar iken bu yılın aynı döneminde artışını sürdürerek 145 milyon 860 bin dolara çıktı. Ayakkabı üretiminde en çok satılan ürün 75 milyon dolar ile yüzü plastik ve kauçuktan olan ayakkabılar olurken, yüzü tekstilden olan ayakkabılardan ise 50 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, geçen yıl yaşanan ekonomik sorunlar ve dövizin artıp faizlerin yükselmesinin sektörü daralttığını bu nedenle ihracata ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Mehmet Emin İnce, "Gaziantepli firmalar olarak ihracata yöneldik, herkes İstanbul Gedikpaşa'da ofis açtı. Yurtdışındaki fuarlarda ziyaretçi ve katılımcı olarak yoğun bir şekilde yer almaya başladık. Hedef ülkelerde Türk Ticaret Merkezlerinde de ofisler açıldı. Bu da ihracatı arttırdı" diye konuştu. Yılın ilk 6 ayında rekor hızında ilerlediklerini söyleyen İnce, "Son 20 yıldır ülke hedefi olan 1 milyar doları yakalayacak hale geldik. 6. ayın sonunda yurt dışındaki müşteriler dövizin buradaki alım gücünü görüp fiyatları aşağı çekince firmalarımızın karlılığı da büyük oranda düştü. Devletin bu alanda üretici ve ihracatçıyı desteklemesiyle 2023 yılı için belirlenen rakamları yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.