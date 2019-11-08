Cami bahçesinde çocuklar spor yapacak

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Şehitkâmil Belediyesi, çocukların camiye olan ilgilerini arttırmak amacıyla camilerin bahçelerine spor sahaları kuruyor. 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında çocukların camilere olan ilgilerini arttırmak için Diyanet teşkilatı ile proje hazırlayan Şehitkamil Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde Hayriye-Nuri Bindal Cami, Gaziler Mahallesi'nde Hz. Yusuf Cami, 8 Şubat Mahallesi'nde Hasan Basri Cami ile Hacıbaba Mahallesi'nde Hz. Hüseyin Cami'sinin bahçesinde basketbol sahası oluşturdu. Hz. Hüseyin Cami İmam Hatibi Mustafa Kılıç, "Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ve Şehitkamil İlçe Müftülüğümüzün ortaklaşa düzenlediği 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında camilerimize talep doğrultusunda spor alanları, basketbol potaları ve benzeri aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturuluyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan, gençlerimizden ve çocuklarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.