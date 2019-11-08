Engelli Çamsarı kutsal topraklara gitmek istiyor

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde İsa Divanlı Camii'nde müezzin olarak görev yapan 46 yaşındaki görme engelli Mustafa Çamsarı, hac veya umre görevini yerine getirmek için yetkililerden yardım bekliyor. 1998 yılında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip 2 yılda hafız olan Çamsarı, çeşitli yıllarda Türkiye derecesi de elde etti. Görme engelli olması nedeniyle hac veya umre vazifesini yerine getiremediğini söyleyen Çamsarı, Kur'an'ın indiği kutsal topraklara gidip Kur'an okumak istediğini belirtti. Evli ve 3 çocuk babası olan Çamsarı, "Doğuştan görme engelli bir bireyim. Ortaokul, lise ve ilahiyat ön lisansı dışarıdan tamamladım. Görme engelli olduğumuzdan dolayı hacca veya umreye gönderilemiyoruz" dedi. "Diyanet camiasında çalışan biri olarak hiç olmazsa bir defaya mahsus yanımda herhangi bir yakınım veya Diyanet'in uygun gördüğü biriyle kutsal topraklara gitmek istiyorum" diye konuşan Çamsarı, "Vahyin indiği ve mukaddes beldelerde vahyi okumak ve vahyi yaşamak istiyorum. Yani bir hac veya bir umre istiyoruz. Bize imkan ve yardımcı olunursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.