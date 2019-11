Gültak’tan Akdeniz’de 10 milyonluk proje

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi'nin, Şevket Sümer Mahallesi'ne yeni ve modern bir pazar yeri ile her yönüyle estetik zenginlik ve görselliğe sahip bir cadde kazandıracak yenileme çalışmaları kesintisiz şekilde sürüyor. Yılbaşından önce halkın ve esnafın hizmetine açılması planlanan projenin yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olduğu açıklandı. Akdeniz sınırları içinde bulunan ve Şevket Sümer ile Hal Mahallesi sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde başlayan "Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi" mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılar; her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir caddenin yanı sıra, alışverişlerini yapabilecekleri modern bir pazara kavuşacak. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak,projenin, yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olduğunu ve yılbaşından önce projenin tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Gültak; "Akdeniz'de yatırımlarımız durmayacak. İlçemizi modern, temiz, düzenli ve daha yaşanabilir bir kente dönüştürme amacıyla çalışıyoruz" dedi. Gültak, "Güneş Mahallemizin ardından Şevket Sümer Mahallemize de yeni ve modern bir pazar alanı ve her anlamda görsel bir zenginlik kazandırıyor, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Akdeniz'i; kent yaşamının gerektirdiği her alanda yenilemeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz. Geçmişte terör olaylarıyla anılan mahallelerimizde artık huzur hâkim" dedi. Çalışmaların, toplam 600 metre uzunluğunda bir yolu ve bu yol üzerinde bulunan 123 dükkân ile 66 yapıyı kapsadığını belirten Gültak, "Cadde üzerindeki 17 binanın boyama çalışmaları bitti, 6 binanın da iskelesi kurulmuş vaziyette. Böylece 23 binadaki yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen pazar yerinde, engelliler ve kadınlar için de 2 adet özel çember şeklinde satış bölümleri kurulacak" dedi.