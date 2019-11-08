Hatay’a lider dönmek istiyoruz

TFF 1. Lig lideri Hatayspor hafta sonu çıkacağı Ümraniye maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışan futbolcuların neşeli tavrı teknik heyetin yüzünü güldürürken, teknik direktör Bayram Toysal haftayı kayıpsız geçerek haftayı lider kapatacaklarına inandıklarını söyledi. Toysal, oyuncuların şampiyonluk bilincinde olduğunun altını çizerken, "İçeride oynadığımız zaman Altay maçında galip gelerek haftayı lider geçirdik. Havamız gayet iyi. Oyuncularımız sorumluluklarının bilincinde. Hepsi çok ciddi bir karakter ortaya koyuyorlar. Ümraniyespor karşısında 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.