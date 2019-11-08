İskenderun’da drone destekli uygulama

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı. Özel harekat polisleri ve terörle mücadele ekiplerinin de katıldıkları uygulamalara drone ile havadan destek verildi. Polisler şehrin birçok yerinde huzur ve güven operasyonları gerçekleştirdiler. İskenderun'un 10 ayrı noktasında 500 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda suç oranlarının yüksek olduğu bölgelere girilerek tüm şüpheli yerler özel harekat polisleriyle arandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun ilçe emniyet müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalar Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya mahallelerinde devam etti. Uyuşturucu, hırsızlık ve suç örgütü kurma gibi girişimlerde bulunanlara karşı başlatılan sıkı denetimlere özel harekat polisleri de katılırken drone ile alınan görüntülerle havadan destek verildi. Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Pekin ve İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş uygulamaları denetleyerek Esentepe'de bir kahvede vatandaşlarla oturup çay içti.