Kaşifoğlu: Stres bireyin gösterdiği bir tepkidir

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu 6 Kasım Stres Farkındalık Günü'ne ilişkin açıklamasına bu tanımlamayla başladı. Kaşifoğlu, belirli bir oranda ve kontrol edilebilir stresin, kişinin verimliliğini, odaklanma ve öğrenme faaliyetini arttırma ve başarıyı tetikleme gibi yararlı etkiler sağlayabildiğini ifade etti. Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu ancak sık ya da uzun süreli yaşanan stres veya stresle baş edememe durumunun kişinin hayatını olumsuz etkilediğini ve verimliliğini düşürdüğünü vurguladı. Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan stresin pek çok kaynağı olabileceğini söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu, olumsuz yaşam olayları, geçirilen bir trafik kazası gibi büyük stres kaynaklarının yanında uyum gerektiren herhangi bir durum, aşık olmak ya da belirli bir amaç için çok çalışmak zorunda kalmanın da stres yarattığını kaydetti. Psikolog Kaşifoğlu ayrıca düşüncelerin; kişinin olaylara ve dünyaya bakış açısı ve onları yorumlama şeklinin de olası stres kaynaklarından olduğunu söyledi.