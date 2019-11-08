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Lösemili çocuklar için kampanya

’da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1’i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı ziyaret etti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Lösemili çocuklar için kampanya
Adana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyaretten gurur duyduğunu belirten ve çocuklara polis üniforması ile çeşitli hediyeler veren Aktaş, "Adana Emniyet Müdürlüğü olarak lösemili çocuklara destek olmak amacıyla Kızılay ile birlikte kampanaya başlatacağız. İnşallah bu hastalığa kapılan arkadaşlarımızın iyileşmesi için kattı da bulunmuş oluruz" dedi. Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemi hastası Cezayirli Abdul Mumin (9) Ayaz Atalay (6) ve İbrahim Miran Özkan (7) İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel'den hastalıkla mücadele kapsamında yapılan tedavileri hakkında aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Aktaş, emniyet personeli olarak Kızılay ile birlikte yürütülecek bir projede kemik iliği bağışı yapacaklarını söyledi.
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Lösemili çocuklar için kampanya
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