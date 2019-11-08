Öğretim elemanları YDÜ’yü temsil etti

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi (YDÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından bilim insanlarının davet edildiği II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'nde Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler. Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut kongrede, "Âşık Şeref Taşlıova'nın Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi"nde Yer Alan Ara Sözlerin, Epizotların ve Folklorik Unsurların İncelemesi" isimli bildiriyi sundular. Yapılan sunumda, kahramanların aileleri, kahramanın doğumu, kahramana ad verilmesi, eğitimi, aşık olması, kız isteme ve nişanlanma, engelleme ve sonuçları ile hikayelerde ön plana çıkan sosyo-kültürel yapılar anlatıldı.