Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Okul bahçesinde anlamlı buluşma

Okul bahçesinde anlamlı buluşma

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Okul bahçesinde anlamlı buluşma
UĞUR Okulları Mersin Kampüsü Okul Aile Birliği tarafından Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıbbi onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastaların yararına kermes düzenlendi. Kampüs bahçesinde lösemili çocuklara destek için düzenlenen kermeste, Okul Aile Birliği ve velilerin hazırladıkları çeşitli ürünlerin satışını yapıldı. Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, öğrencilere yardımlaşmanın önemi de aşılanmış oldu. Etkinlikte, velilerin ve öğrencilerin Lösemili çocuklar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandığını ifade eden Uğur Okulları Mersin Kampüsü Koordinatörü Nejla Kaya Gencer, "Öğrencilerimizin yardımlaşma duygularını da güçlendirmiş olduk" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul bahçesinde anlamlı buluşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN