Okul bahçesinde anlamlı buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Okulları Mersin Kampüsü Okul Aile Birliği tarafından Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıbbi onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastaların yararına kermes düzenlendi. Kampüs bahçesinde lösemili çocuklara destek için düzenlenen kermeste, Okul Aile Birliği ve velilerin hazırladıkları çeşitli ürünlerin satışını yapıldı. Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, öğrencilere yardımlaşmanın önemi de aşılanmış oldu. Etkinlikte, velilerin ve öğrencilerin Lösemili çocuklar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandığını ifade eden Uğur Okulları Mersin Kampüsü Koordinatörü Nejla Kaya Gencer, "Öğrencilerimizin yardımlaşma duygularını da güçlendirmiş olduk" dedi.