Şimdi nar ekşisi zamanı

BUGÜN NELER OLDU

vazgeçilmez aroması haline gelen, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, büyük ilgi gören nar ekşisi, Mersin'in Silifke ilçesinde kadınların elinde zahmetli yolculuğun ardından mutfaklardaki yerini alıyor. Dalından toplanan narlara sopalarla vurarak elde ettikleri tanelerin suyunu çıkaran Silifkeli Yörük kadınlar, saatlerce kaynatarak hazırladıkları nar ekşisini satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Meysuluk çatlamış narları satmaya kıyamayan kadınlar, çatlamış narları nar ekşisi yaparak değerlendiriyor. Yörük kadınları hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla adeta sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor.