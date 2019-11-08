Tanınmamak için makyaj yapan hırsızlar yakalandı

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Gaco aşiretine mensup 3 genç kız Adana'daki apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı. Evlere yangın merdivenlerinin daire kapısından girdikleri öğrenilen şüphelilerin tanınmamak için kimi zaman makyaj yaptıkları kimi zaman ise eşarp takarak yüzlerini gizledikleri ortaya çıktı. 3 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adana genelinde son bir ayda 6 evden 100 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin aranması bulunan Gaco aşireti mensubu 16 yaşındaki iki kuzen E.Ç. ve D.Ç. ile 14 yaşındaki F.K. olduğunu belirledi. Polis, apartmanlara ev bakma bahanesiyle giren 3 genç kızın kapıları çalarak evlerin boş olup olmadığını kontrol edip yangın merdivenlerinin kapı kilit dillerini röntgen filmiyle veya şampuan kutusuyla kaydırarak açıp eve girdiğini belirledi. Ekipler ayrıca şüphelilerin tanınmamak için kimi zaman makyaj yaptığını kimi zaman ise taktıkları eşarpla yüzlerini gizlediklerini de tespit etti. Parmak izi bırakmamak kapılara ellerinin tersiyle dokunan 3 genç kız, polis tarafından hırsızlık yapmak için girdikleri bir apartman da gözaltına alındı. Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 5 dosyadan hakim karşısına çıkan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca güvenlik güçleri yangın merdivenin ev kapısına hırsızların girmemesi için sürgülü bir kilit takmaları konusunda uyarda bulundu.