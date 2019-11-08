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Yüreğir’de 15 amatör takıma malzeme desteği

Yüreğir Belediyesi Başkanı Kocaispir, spor ve sporcunun hep yanında olduklarını söyledi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Yüreğir’de 15 amatör takıma malzeme desteği
Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Yüreğir Belediyesi'nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Kocaispir, Yüreğir'de bulunan futbol kulüplerinin yanı sıra amatör spor kulüplerine salon sporu da olmak üzere malzeme desteğinde bulunacaklarını belirtti. Her bir kulübe 22 çift krampon, 2 tekmelik, 1 takım maç forması, 10 adet futbol topu, 5 adet kaleci eldiveni, 25 adet penye, şort ve tişörtten oluşan malzemeler dağıtıldı. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Başkan Kocaispir "15 amatör futbol takımımıza malzeme yardımında bulunuyoruz" dedi. Yüreğir'de gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirten Kocaispir "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ancak spora yönlendirerek uzak tutabiliriz" diye konuştu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ise Başkan Kocaispir'in her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi.
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Yüreğir’de 15 amatör takıma malzeme desteği
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