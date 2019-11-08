Yüreğir’de 15 amatör takıma malzeme desteği

BUGÜN NELER OLDU

dana'da Yüreğir Belediye Başkanıilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.'nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten'de bulunan futbol kulüplerinin yanı sıra amatör spor kulüplerine salon sporu da olmak üzere malzeme desteğinde bulunacaklarını belirtti.Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Başkan Kocaispirdedi. Yüreğir'de gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirten Kocaispirdiye konuştu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ise Başkan Kocaispir'in her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi.