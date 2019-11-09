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Abdioğlu’ndan taraftarlara büyük çağrı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Abdioğlu’ndan taraftarlara büyük çağrı
TFF 1. Ligde yarın oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da tek hedef 3 puan olarak belirlenirken, takımın savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu idman öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Başarılı oyuncu, "Stadın dolu olması, bizimde motivasyonumuzu etkiliyor, bunu geçen yıllarda gördük, asol olan armadır. Armaya küslük olmaz" diyerek iç saha maçlarında taraftarın ilgisinin artması gerektiğini söyledi. Tecrübeli savunma oyuncusu Abdioğlu, "Ümraniye maçına hazırlanıyoruz. Takımın moralleri yerinde. Ümraniye'den 3 puan alırsak, devreye kadar lider gideceğimizi düşünüyorum. Hocalarımızın bize vereceği taktikle bu maçı da atlatacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda dolu stada oynuyorduk. Bu yıl yönetimin kararlarına tepki gösteren taraftarlar olabilir ama as olan armadır diye düşünüyorum" dedi.
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Abdioğlu’ndan taraftarlara büyük çağrı
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