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’ya kamu yatırımları sürecek

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Adana’ya kamu yatırımları sürecek
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden Çukurova Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çukurova Kaymakamı Osman Sarı'nın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinde Demirtaş, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Demirtaş, değişen dünyaya ayak uydurmak gayesiyle Adana'nın çehresini değiştirecek kamu yatırımlarını hayata geçirmek için azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Vatandaşlara fiziki şartlar bakımından donanımlı, çağın gereklerine uygun binalarda hizmet vermek için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını sözlerine ekleyen Demirtaş, bu hususta desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.
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Adana’ya kamu yatırımları sürecek
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