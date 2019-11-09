Ceyhan’daki ölüm geçidi kapatılıyor

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde geçtiğimiz hafta ayrı günlerde meydana gelen tren kazalarında hayatını kaybeden 25 yaşındaki amatör futbolcu Sedat Damar ile 49 yaşındaki Nilgün Çolak'ın hayatını kaybettiği demiryolu geçidi kapatılıyor.ölümlerin ardından Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı İslam Bünül'ün girişimleri ile harekete geçen Devlet Demir Yolları, demiryolu geçidini kapatma çalışmalarına başladı.merkezinden geçiş yapan tren hattının, büyük bölümünün fiziki olarak kapalı olmadığı için, bisiklet, motosiklet, yaya ve hayvanların geçiş yolu üzerinde olduğu ve bu nedeniyle ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.30 Ekim'de meydana gelen ilk kazada Amatör futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar, hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken yolcu trenin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş ve ailesi ve arkadaşlarına büyük acı yaşatmıştı.İkinci kaza ise 1 Kasım'da yaşanmıştı. Aynı hat üzerinde yürüyüş yapan Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle fark etmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.