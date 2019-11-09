Çocuk üniversitesinde atölye çalışması yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmeyi desteklemek ve teşvik etmek amacıyla eğitim müfredatı profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi eğitim programı, öğrencileri bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran eğitim atölyeleri ile devam ediyor.Kış programı beşinci haftasında çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayın sağlayan sanatsal, sportif ve bilime yönelik atölye çalışmalar yapıldı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya grubu öğrencileri, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi destekleyen "Müzik Aletlerini Tanıyor Kendi Bestemi Yapıyorum" atölyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde oyunlar eşliğinde notaları öğrenerek, müzik aletlerini tanıdılar. Daha sonra tekrarlanacak eğitim ile çocukların müzik aletlerini detaylı öğrenmesi ve kendi bestelerini yapması sağlanacak. Eğitim programı çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan göle giderek gölde bulunan ördekleri ve bitkileri inceleyen Dünya grubu öğrencileri, "Cadılar Bayramının Muhteşem Şekerleri" etkinliği ile çeşitli malzemelerden cadılar bayramına özel değişik şekilli şekerler yaptılar.